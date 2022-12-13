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На трассе в Ленобласти сгорела гружённая маринованными огурцами фура

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Прицеп тушат до сих пор.

Ночью 2 февраля в Тосненском районе Ленобласти на 665-м километре трассы М-11 загорелась фура, гружённая маринованными огурцами. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, около двух часов ночи на движущейся фуре загорелось колесо. Водитель большегруза смог самостоятельно отцепить полуприцеп и после этого ждал пожарных. Огонь уничтожил маринованные огурцы. 

Прицеп тушат до сих пор, информации о пострадавших нет.

Фото и видео: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.

Теги: прицеп, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, ДТП, Новости Ленинградской области,

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