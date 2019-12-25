Задержать пьяного водителя в Ленобласти удалось только после выстрела по колесам

За нарушителем устроили погоню из-за подозрения в угоне, так как он не хотел останавливаться.

Инспектор ДПС выстрелил по колесам автомобиля в Ленобласти, чтобы задержать нарушителя. Ранее в полицию поступило сообщение об угоне "Део", после чего правоохранители выехали на патрулирование. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 17-го августа в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Куты Кингисепсского района неизвестный угнал иномарку. Во время патрулирование инспекторы заметили автомобиль, схожий по приметам с похищенным. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от правоохранителей, грубо нарушая ПДД. После этого, в соответствии с Законом "О полиции", пришлось произвести один выстрел по колесам из табельного оружия. Никто не пострадал.

Нарушителя удалось задержать. Местный житель 22-х лет оказался в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол за вождение в состоянии опьянения. По факту угона иномарки возбудили уголовное дело.

Мужчину, который пытался скрыться от инспекторов, задержали.

Фото: vk.com/dorinspb