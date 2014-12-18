На трассе М-11 от Москвы до Петербурга повысят скоростной режим

Пока что на данном участке можно ехать со скоростью 110 км/час.

На трассе М-11 Москва – Петербург увеличат разрешенную скорость. На участке с 59-го по 149-й километр скорость увеличат до 130 км/час. Об этом сообщила пресс-служба "Автодор".

Пока что на данном участке можно ехать со скоростью 110 км/час. Новый скоростной режим планируется ввести до конца текущего месяца.

На этой скоростной магистрали нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне. На трассе есть камеры, детекторы транспорта, система обнаружения инцидентов.

Накануне при столкновении КамАЗа и Scania на М-11 под Тосно пострадал водитель.

Фото: Автодор