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На трассе М-11 от Москвы до Петербурга повысят скоростной режим
Сегодня, 7:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе М-11 от Москвы до Петербурга повысят скоростной режим

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Пока что на данном участке можно ехать со скоростью 110 км/час.

На трассе М-11 Москва – Петербург увеличат разрешенную скорость. На участке с 59-го по 149-й километр скорость увеличат до 130 км/час. Об этом сообщила пресс-служба "Автодор".

Пока что на данном участке можно ехать со скоростью 110 км/час. Новый скоростной режим планируется ввести до конца текущего месяца.

На этой скоростной магистрали нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне. На трассе есть камеры, детекторы транспорта, система обнаружения инцидентов.

Накануне при столкновении КамАЗа и Scania на М-11 под Тосно пострадал водитель.

Фото: Автодор

Теги: автодор, трасса м-11
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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