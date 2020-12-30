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На трассе М-10 микроавтобус и легковушка вылетели за ограждение

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Изломанный легковой автомобиль приземлился на крышу, а микроавтобус остался на колесах, но повредил капот.

В воскресенье, 18 июля, на трассе М-10 два автомобиля вылетели за ограждение. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. На кадрах видео и фотографиях можно наблюдать, что легковой автомобиль сильно поврежден и лежит на крыше, капот микроавтобуса тоже сильно разбит. Информация о причинах произошедшего устанавливается. 

Ранее Piter.tv писал, что корабли отрабатывали стоянку на рейде Невы и на Смольнинском рейде.

Теги: легковушка дтп, м-10, микроавтобус
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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