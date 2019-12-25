На трассе "Скандинавия" водитель "ВАЗа" съехал в кювет и врезался в столб

За его жизнь борются врачи.

Вечером в субботу, 19 сентября, в Курортном районе произошла авария с участием отечественного автомобиля. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, на 46-м километре автодороги "Скандинавия" водитель за рулем машины "ВАЗ-2107" не справился с управлением на магистрали.

После этого он совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на световую опору, уточнили в дорожной полиции. В результате ДТП водитель госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.tv