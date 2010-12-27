На трассе "Скандинавия" у въезда в Выборг появится светофор

Установкой инфраструктурного оборудования займутся специалисты Упрдор "Северо-Запад".

На въезде в Выборг появится еще один светофор - его установят у магазина "Строим наш дом" на трассе "Скандинавия". Об этом сообщает пресс-служба Администрации района. Монтажом оборудования уже занимаются специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад", отвечающие за состояние транспортной инфраструктуры в нашем регионе. Установка нового светофора на ранее нерегулируемом участке стало следствием совместной работы районных властей, ГИБДД и представителей общественности.

Вблизи действующего в настоящее время нерегулируемого пешеходного перехода располагаются конечные остановки нескольких муниципальных автобусов, торговый центр, кафе. Здесь нередко происходили ДТП с участием пешеходов. Автоматизированное регулирование движения на существующем пешеходном переходе и перекрестке позволит сделать его гораздо безопаснее и комфортнее. Пресс-служба Администрации Выборгского района

Отметим, что речь не идет об установке одного только светофора. Подрядчик в рамках контракта обязан выполнить на дороге возвышенности в виде островков. Кроме того, на асфальте появится современная дорожная разметка. Работы по обновлению транспортной инфраструктуры на въезде в Выборг начнутся в мае этого года. Крайний срок выполнения работ - октябрь 2018-го. В период работ на участке федеральной дороги А-181 будут действовать ограничения скорости движения до 40 км/ч, а также частично ограничена ширина полос на время устройства островков.