На трассе Скандинавия свадебный кортеж попал в страшное ДТП

На асфальте лежит молодая девушка, очевидцы вызвали скорую.

В пятницу 27 июля, на трассе Скандинавия, неподалеку от села Кирилловское, свадебный кортеж попал в ДТП. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно белый "БМВ" и по-свадебному наряженную черную машину. Между ними, на асфальте, лежит девушка. Очевидцы передают, что пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии, несмотря на то, что унее нет крови и открытых переломов.

В 18.20 примерно слышали сильный хлопок, как взрыв колеса или что-то подобное в садоводстве рядом, передает автолюбитель.

На видео видно, что повреждения у машин незначительные. У черной машины немного задет левый бок и капот, у белой "БМВ" практически такие же повреждения. На асфальте видны осколки фар.

Автовладельцы соощают, что из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. На месте ДТП уже работают медики.

Видео: ДТП и Чп Санкт-Петербург/ВК