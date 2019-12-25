На трассе "Скандинавия" произошло смертельное ДТП

Водитель Renault погиб после столкновения с грузовиком Volvo.

Дорожно-патрульная служба перекрыла автомагистраль А-181 "Скандинавия" в обоих направлениях. Причиной тому стала авария на 112 километре федеральной трассы. Из Петербурга водителей временно направляют на Старовыборгскую трассу через Кирпичное, однако на подъездах уже скапливаются внушительные пробки.

Легковой втомобиль Renault столкнулся с грузовиком Volvo около 16 30 минут 11 июня. Водитель лекговушки погиб. На фотографиях видно, что у Рено практически полностью сорвана крыша. У грузовика вырвано колесо.



ГУ МЧС по Ленобласти отправили на место аварии дежурную смену 109-ой пожарной части: 4 человека и 1 единицу техники. На месте также работают сотрудники ГИБДД, дорожные рабочие и врачи скорой помощи. Информация о причинах ДТП обновляется.

Ранее при столкновении КамАЗа и Scania на М-11 под Тосно также пострадал водитель.

Фото: ДТП и ЧП в соцсети ВКонтакте