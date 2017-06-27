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На трассе Скандинавия ДТП: столкнулись красная и черная иномарки

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Авария произошла между развязкой на Первомайку и Рощино-Цвелодубово

Вечером 17 августа, на трассе Скандинавия столкнулись две иномарки. Очевидцы сообщают, что водители живы. 

Авария произошла между развязкой на Первомайку и Рощино-Цвелодубово. Автолюбители отмечают, что на этом отрезке дороги остоянно сталкиваются машины. 

На кадрах видно, что у машин есть небольшие повреждения. И у красного, и у черного автомобилей разбиты фары, помят капот и бампер.

Автовладельцы уже с горечью ожидают пятничную пробку из-за ДТП.

Пробке быть....Эх, и на Зеленогорское встанем, как всегда

отмечает автовладелец

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

 

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Категории: Лента новостей ДТП Происшествия Новости СПб

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