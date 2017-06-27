На трассе Скандинавия ДТП: столкнулись красная и черная иномарки

Авария произошла между развязкой на Первомайку и Рощино-Цвелодубово

Вечером 17 августа, на трассе Скандинавия столкнулись две иномарки. Очевидцы сообщают, что водители живы.

Авария произошла между развязкой на Первомайку и Рощино-Цвелодубово. Автолюбители отмечают, что на этом отрезке дороги остоянно сталкиваются машины.

На кадрах видно, что у машин есть небольшие повреждения. И у красного, и у черного автомобилей разбиты фары, помят капот и бампер.

Автовладельцы уже с горечью ожидают пятничную пробку из-за ДТП.

Пробке быть....Эх, и на Зеленогорское встанем, как всегда отмечает автовладелец

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург