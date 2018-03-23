На трассе Скандинавия произошло ДТП: пострадал мальчик 3,5 лет

В Выборгском районе произошло лобовое ДТП.

На трассе Скандинавия в лобовом ДТП пострадал водитель и пассажир 3,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД.

23 марта на 67 км трассы Скандинавия около 16.30 водитель, управляя автомобилем "Ниссан" при совершении обгона не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Рено Дастер".

От удара "Рено Дастер" врезался с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, при этом выехал на полосу встречного движения и стокнулся с автомобилем "Форд Фокус".

В результате ДТП водитель "Форд Фокус" (мужчина 1984 г.р.) получил тяжкий вред здоровья, а его несовершеннолетний пассажир (мальчик 3,5 лет) получил лёгкий вред здоровья.

По данному факту происшествия проводится проверка.

Видео: пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД