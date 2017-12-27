На трассе Парголово-Огоньки автобус задавил человека, перебегавшего дорогу

В Ленобласти общественный транспорт сбил пешехода-нарушителя.

Поздно вечером 1 января в Ленобласти автобус задавил пешехода. Сообщается, что инцидент произошел на трассе Парголово-Огоньки.

Как сообщают очевидцы, человек переходил дорогу в неположенном месте. На одежде мужчины не было светоотражательных элементов, поэтому водитель при плохих погодных условиях и отсутствии освещения не заметил препятствие на пути.

Известно, что пострадавший погиб, не приходя в сознание. Известно, что столкновение произошло с автобусом, следовавшим по маршруту номер 810. Водитель транспортного средства заявил, что не видел переходящего дорогу пешехода.

В настоящее время личность мужчины, скончавшегося на трассе, уточняется.