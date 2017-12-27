На трассе "Новосибирск-Барнаул" шестеро погибли в аварии, еще четверо в тяжелом состоянии

В Новосибирской области утром произошло массовое ДТП, повлекшее смерти шестерых участников дорожного движения.

В Новосибирской области в семь часов утра шесть человек скончались из-за серьезного ДТП. Еще четверо пострадали.

Сообщается, что массовая авария произошла на 111 километре трассы “Новосибирск-Барнаул”. По предварительным сведениям виновником столкновения стал водитель “Тойоты Опа”, который выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль “Хонда Стрим”. В настоящее время устанавливаются остальные обстоятельства случившегося.

В настоящее время сотрудники ГИБДД установили личности двух водителей, погибших в аварии. Уточняются имена четверых людей, скончавшихся от полученных травм на месте происшествия. В больницы госпитализированы еще четверо пострадавших. В их числе ребенок 10-11 лет.

На участке дороги находятся сотрудники полиции. Идет оперативная работа.