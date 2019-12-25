На трассе "Нарва" произошло смертельное столкновение грузовика и Shkoda Octavia

Водитель легковушки погиб на месте.

Утром вторника, 1 сентября, в Волоховском районе Ленинградской области произошло ДТП с летальным исходом. Легковой автомобиль Shkoda Octavia на скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик Volvo. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария случилась примерно в 11:30 утра на 97-ом километре трассы у деревни Большие Озертицы. В результате происшествия водитель легковушки погиб на месте от тяжелых травм.

Сейчас с последствиями ДТП работают инспекторы ДПС.

Ранее мы рассказали о том, что на ЗСД столкнулись четыре машины.

Фото: ВКонтакте / spb_today