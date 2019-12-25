На трассе М-11 вводится зимний скоростной режим

Также ограничения скорости вводятся на трассе М-4 "Дон".

С 1 ноября вводится зимний скоростной режим на участках федеральных дорог М-11 "Нева" и М-4 "Дон". Изменения распространяются на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

На трассе М-11 с 59-го по 146-й км и с 210-го по 680-й км в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге вводится скоростной лимит в 110 км/час. По участку обхода сёл Новая Усмань и Рогачевка на дороге М-4 (517 км – 544 км) в Воронежской области будет также разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч.

Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях.

Фото: Автодор