На трассе М-11 начались работы над одним из самых сложных участков

На М-11 начали создавать монолитный участок дороги.

На скоростной трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. начались работы по установке монолитных секций. Строительство основных несущих конструкций началось с участка под железной дорогой Варшавского направления.

Отмечается, что новый тоннель, который находится на 677 км. дороги, станет одним из самых сложных сооружений на данном этапе трассы. Строители уже укрепили защитный экран из 50 металлических труб. Их приходилось проваливать в насыпь под железным полотном и использовать проходческие щиты. Работы на М-11 не мешают поездам и не ограничивают движение транспорта.

Напомним, что на объекте уже подготовили четыре монолитных участка и еще пять находятся в процессе выполнения.