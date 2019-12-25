На трассе "Кола" в районе Синявино открывается движение по новой развязке

Полностью участок отремонтируют в 2021-м году.

Со среды, 11 ноября, на трассе "Кола" откроют движение транспорта по новой развязке в районе Синявинской Птицефабрики. Для автомобилей будет доступен новый 7-километровый участок трассы.

Новый участок проходит с 60-го по 67-й км, в том числе через новый мост через реку Назия. Разноуровневая развязка позволит сделать безопаснее пересечение транспортных потоков.

В 2020-м году реконструкция "Колы" проходит с 51-го по 68-й км. На данный момент сооружены фундаменты под шумозащитные экране, сделаны подземные переходы в местах остановок общественного транспорта и скотопрогоны для безопасного пересечения дороги дикими животными в местах миграции. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с двух до четырех полос, возведение трех развязок к Синявинским садоводствам, населенным пунктах Нижняя Шальдиха, Путилово, Синявинской птицефабрики. Ввод участка в эксплуатацию запланирован в 2021-м году.

Движение по мосту через реку Назия было открыто в конце 2019-го года, а с 2020 транспортные потоки направили по реконструированному мосту через реку Рябиновка.

Фото: пресс-служба Упрдор "Северо-Запад"