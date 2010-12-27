На трассе "Кола" сегодня разведут мост через Свирь

Движение будет ограничено с 08:45 до 10:45.

Федеральную трассу Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) перекроют сегодня, 20 июля, в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 8:45 до 10:50 движение для автомобильного транспорта на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области будет полностью перекрыто. ОАО "РЖД" производит технологическую разводку моста через реку Свирь для пропуска негабаритного судна.

Данный мост совмещённый. Предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит внимательно планировать свой маршрут следования.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"