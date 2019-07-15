На трассе "Кола" каршеринг насмерть сбил пешехода

ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода.

В понедельник 15 июля около пяти часов вечера в Воховском районе Ленобласти каршеринговый автомобиль сбил пешехода, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, на трассе "Кола" водитель 1991 года рождения за рулем "Hyundai", взятого в прокат, сбил мужчину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти подросток на скутере сбил велосепедистку.

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