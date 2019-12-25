На трассе А-181 "Скандинавия" будет временно перекрыто движение

В ночь с 17 на 18 июля с 2:00 до 02:15 планируется полное перекрытие движения на км 94 федеральной дороги.

На трассе А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти будет временно перекрыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-запад".



В ночь с 17 на 18 июля с 2:00 до 02:15 планируется полное перекрытие движения на км 94 федеральной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой. На участке будут монтировать балки пролётного строения надземного пешеходного перехода.

Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги с 65-го по 100-й км.

Также с 17 июля будет ограничен проезд по Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной.

Фото: Piter.tv