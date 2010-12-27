На трассах Ленобласти появится освещение

В общей сложности, в проекте задействованы 37 километров трасс.

Правительство 47 региона утвердило проект, согласно которому в течение трёх лет будут совершены ремонтные работы по созданию освещения на 37 километрах трасс, проходящих через посёлки Ленобласти. приняли программу на три года, по которой осветят региональные трассы, проходящие через поселения. Информация об этом была опубликована на сайте правительства Ленобласти.

Также известно, что данная программа задействует порядка 7 муниципальных районов области.