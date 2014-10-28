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Бизнес-центр "Балтийской порт" продадут на торгах
Сегодня, 12:15
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Бизнес-центр "Балтийской порт" продадут на торгах

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98% площадей сданы в аренду.

Семиэтажный бизнес-центре класса B+ в Кировском районе продадут на торгах. Здание принадлежит ООО "Балтийский порт". Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Бизнес-центр располагается на улице Маршала Говорова, 49. На данный момент почти все площади сданы в аренду. Среднегодовой доход от аренды составляет около 62,5 млн рублей. Объект готовы продать минимум за 390 млн рублей. 

Фактически, мы предлагаем инвестору приобрести готовый и понятный продукт - арендный бизнес. Приобретая коммерческую недвижимость с действующими арендаторами, новый владелец получает возможность максимально быстро обеспечить себе возврат инвестиций и без дополнительных вложений начать получать доход.

Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.

Последний раз ремонт был сделан в 2009 году. 

Заявки принимаются до 27 мая.

Фото: Яндекс. Фото

Теги: бизнес-центр, недвижимость, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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