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На территории Выборга прошли пожарно-технические учения
Сегодня, 17:34
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KaterinaKono13

На территории Выборга прошли пожарно-технические учения

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В учениях были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Сегодня, 27 сентября, на территории Выборга прошли пожарно-технические учения. Местом проведения учений стал Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена".

В учениях были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Сотрудники МЧС в процессе учений сумели отработать личные навыки на данном объекте, также эвакуацию работников.

Теги: выборг, выборгский район, новости выборга
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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