На территории Мариинской больницы под слоем снега найден погибший человек

У Мариинской больницы умер пожилой человек.

Вечером 20 февраля на территории Мариинской больницы медики обнаружили мертвого человека, которого не смогли идентифицировать. Мужчине на вид было около 60 лет. Неизвестный лежал, припорошенный снегом.

Сообщается, что инцидент произошел около 16 часов вечера на Литейном проспекте у дома под номером 56. В полицию обратились врачи медицинского учреждения, которые нашли тело пожилого человека на территории заведения.

Предположительно, погибший не имел постоянной прописки в Северной столице. В настоящее время специалисты устанавливают причину и обстоятельства смерти гражданина. Внешних признаков насильственно смерти на теле жертвы не выявлено. Останки направлены в морг для проведения экспертизы.

