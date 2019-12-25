На территории Лодейнопольского братского кладбища подростки подожгли венки у Вечного огня

Стало известно, что на территории Лодейнопольского братского кладбища юные хулиганы подожгли цветы, которые лежали около Вечного огня. Подростки заявили, что устроили поджог случайно.
По информации Piter.tv, в случившемся подозревают двух учащихся седьмого класса. Дети рассказали, что во время прогулки один из них поднял с земли прутик и поднес его к огню. Ветка не вспыхнула, но от нее пошли искры. Мальчики пошли гулять дальше. Обернувшись, они заметили, что на кладбище горят цветы. Они испугались и убежали.
Юноши проживают в полных и благополучных семьях. На учете ПДН не состоят.
Ранее на Piter.tv: выпивший мужчина упал в Вечный огонь на Марсовом поле.
Фото: Piter.tv
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