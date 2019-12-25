На территории Лодейнопольского братского кладбища подростки подожгли венки у Вечного огня

Мальчики заявили, что устроили поджог случайно.

Стало известно, что на территории Лодейнопольского братского кладбища юные хулиганы подожгли цветы, которые лежали около Вечного огня. Подростки заявили, что устроили поджог случайно.

По информации Piter.tv, в случившемся подозревают двух учащихся седьмого класса. Дети рассказали, что во время прогулки один из них поднял с земли прутик и поднес его к огню. Ветка не вспыхнула, но от нее пошли искры. Мальчики пошли гулять дальше. Обернувшись, они заметили, что на кладбище горят цветы. Они испугались и убежали.

Юноши проживают в полных и благополучных семьях. На учете ПДН не состоят.

Ранее на Piter.tv: выпивший мужчина упал в Вечный огонь на Марсовом поле.

Фото: Piter.tv