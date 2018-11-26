В порту Махачкалы на танкере во время перекачки нефти прогремел взрыв

Есть погибшие и пострадавшие.

В Махачкалинском морском порту произошел взрыв на танкере. По предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

ЧП случилось во время перекачки нефтепродуктов с танкера. По предварительной информации, найдены тела двух погибших, еще ищут одного человека.

Минздрав Дагестана сообщил о трех пострадавших, которые уже госпитализированы. У одного из них – 95% ожога тела. Еще двух человек не могут найти. По данным МЧС Дагестана, угрозы разлива нефтепродуктов нет, на месте нет пожара, только задымление. На борту танкера было около двух тысяч тонн нефти, на борту находились 12 членов экипажа.

Днем ранее на на химзаводе на Предпортовой произошел взрыв.

Видео: ВК/ Андрей Ммм