Из Петербурга не выпустили 30 тысяч наклеек с "Барбоскиными" в Германию

Городская таможня не пропустила на европейский рынок партию наклеек с героями мультфильма "Барбоскины". Оказалось, что стикеры нарушают авторские права.

Городская таможня рассказывает о защите авторских прав студии мультипликации "Мельница". Через границу пытались перевезти 30 тысяч наклеек с героями мультфильма "Барбоскины". Декларацию на вывоз партии стикеров с мультяшками подали в электронного декларирования. Изображения собак должны были отвезти в Германию.

У таможенников возникли сомнения, что наклейки сделаны с разрешения правообладателей. Поэтому они обратились в "Мельницу". Там ответили, что не только никуда не отправляли наклейки, но и вообще их не выпускают. При этом право на использование образов героев мультика также никому не передавали.

Отправитель вместо разрешения на вывоз получил протокол об административном правонарушении. А весь товар был изъят.

Фото: студия анимционного кино "Мельница"