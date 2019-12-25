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В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны
Сегодня, 11:09
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В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны

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Прокуратура проводит проверку причин произошедшего.

В Волгограде обрушился фронтон мельницы Гергардта - памятника войны. Об этом журналистам рассказала помощник местного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Региональное надзорное ведомство проводит проверку по факту произошедшего с объектом, входящим в состав музея-панорамы "Сталинградская битва".

Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-заповедника "Сталинградская битва.

местная прокуратура

Напомним, что ранее очевидцы сообщили что мельница обрушилась из-за сильного ветра. В музее подчеркнули, что исторический памятник был построен еще в 1903 году немецким бизнесменом Гергардтом. Это одно из немногих городских зданий, которое уцелело во времена ВОВ. Частично мельница была разрушена попаданием бомбы. Ее решили не восстанавливать, присвоив звание памятника.

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Фото: Telegram/Фото Волгограда / volfoto.ru
 

Теги: волгоград, мельница, мельница гергардта, памятник войны, регионы, сталинградская битва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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