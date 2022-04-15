Надпись на жаргоне засняли проезжавшие мимо автомобилисты.

На табло при въезде в Красноярск появилась надпись "Вечер в хату". Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Представители СМИ разместили в собственном Telegram-канале ролик, на котором очевидцы засняли этот инцидент. Предположительно, в регионе неизвестные злоумышленники произвели взлом информационного табло на одной из дорог к городу. В результате приветственная надпись была изменена на фразу на тюремном жаргоне. Вместо "Добро пожаловать в Красноярск — город трудовой доблести" там высвечивается "Вечер в хату арестанты".

В наш информационный центр обратились жители и сообщили о том что размещена такая надпись. Туда приехали специалисты, но на момент их приезда надписи уже не было. сотрудник департамента городского хозяйства

В администрации Красноярска заметили, что сейчас местные специалисты разбираются в ситуации.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости