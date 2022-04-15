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В Минобороны РФ заявили о ликвидации в Харьковской области отряда наемников польской ЧВК

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Игорь Конашенков сообщил об ударе по цели в Изюмском.

В Минобороны РФ заявили о ликвидации в Харьковской области отряда наемников польской частной военной компании. Об этом информацией с журналистами поделился официальный представитель Вооруженных сил России Игорь Конашенков во время регулярного утреннего брифинга от 15 апреля. Генерал-майор подчеркнул, что удар был нанесен ракетными войсками по мишени противника.

В населенном пункте Изюмское в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании, уничтожены до 30 польских наемников.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

К утру пятницы силами ВС России был поражен 221 военный объект Украины, в том числе 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районы сосредоточения личного состава ВСУ, а также подавлено 12 огневых позиций артиллерии.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, изюмское, минобороны, наемники, харьковская область, чвк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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