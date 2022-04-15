В Минобороны РФ заявили о ликвидации в Харьковской области отряда наемников польской ЧВК

В Минобороны РФ заявили о ликвидации в Харьковской области отряда наемников польской частной военной компании. Об этом информацией с журналистами поделился официальный представитель Вооруженных сил России Игорь Конашенков во время регулярного утреннего брифинга от 15 апреля. Генерал-майор подчеркнул, что удар был нанесен ракетными войсками по мишени противника.
В населенном пункте Изюмское в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании, уничтожены до 30 польских наемников.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
К утру пятницы силами ВС России был поражен 221 военный объект Украины, в том числе 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районы сосредоточения личного состава ВСУ, а также подавлено 12 огневых позиций артиллерии.
МО РФ: в Мариуполе полностью освободили от националистов Меткомбинат им. Ильича.
Фото и видео: Минобороны России
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