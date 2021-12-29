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На субсидии приютам для животных в Петербурге выделят 4,3 миллиона рублей
Сегодня, 17:58
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На субсидии приютам для животных в Петербурге выделят 4,3 миллиона рублей

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Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор.

В этом году в Петербурге выделят 4,31 млн рублей на субсидии приютам для животных, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В документе также отметили порядок и условия предоставления субсидий, критерии отбора их получателей, порядок расчета и другие требования.

Так, субсидию могут получить социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в качестве юридического лица на территории страны и осуществляющие содержание приютов для животных без владельцев на территории города.

Благодаря субсидии можно  возместить затраты на обоснованные и документально подтвержденные расходы на электроэнергию, отопление, потребление газа, водоснабжение и водоотведение.

Фото: Pexels

Теги: петербург, приюты для животных, субсидия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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