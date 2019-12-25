На субботнюю погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона

Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы.

Стал известен экспертный прогноз погоды в Петербурге на субботу, 24 октября. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт отметил, что на ситуацию с погодой в городе повлияет "небольшой, промежуточный гребень антициклона". В течение дня в городе возможна облачная с прояснениями погода. День обойдется без осадков, однако ближе к вечеру ожидаются местами слабые моросящие дожди. Среднесуточная температура понизится и окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Как мы сообщали ранее, днем столбики термометров в городе на Неве покажут +5…+7 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 753 мм ртутного столба.

Фото: Piter.tv