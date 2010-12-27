На стройплощадке элитного жилого комплекса в Пушкине нашли шесть нелегалов

Они привлечены к административной ответственности.

В Пушкине проверили компании на наличие мигрантов, которые трудятся в РФ незаконно. В частности, специалисты пришли с проверкой на стройплощадку элитного жилого комплекса. Там они обнаружили шесть граждан среднеазиатского государства, у которых не было разрешения на работу в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В настоящий момент нелегалы привлечены к административной ответственности по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации". Их ждет штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.

Штраф грозит и компании, которая приняла на работу мигрантов-нарушителей. Юридическому лицу придется заплатить до 1 млн рублей за каждого иностранца.

Ранее мы писали, что мигрант-нелегал пытал уксусом собственную девушку.

Фото: pixabay.com