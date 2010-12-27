В Невском районе Петербурга на рабочего упал лист фанеры с 15-го этажа

Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

Во вторник, 9 июля на стройплощадке жилого дома между Русановской и Приневской улицами на 24-летнего рабочего с 15-го этажа упал лист фанеры. Пострадавший госпитализирован в больницу с серьезной травмой груди, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в экстренных службах Петербурга.

Также врачи диагностировали у молодого человека из Узбекистана закрытый перелом левой лопатки. Инцидент случился около десяти утра на стройке комплекса "Приневский". Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

Начальник строительного участка подтвердил информацию о происшествии. Пока не известно, как именно на рабочего упал лист фанеры, но следственные органы уже начали расследование.

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