В Красносельском районе при строительстве паркинга погиб бетонщик

На территории стройки мигрант погиб из-за разрушения конструкции.

В Красносельском районе на стройке погиб рабочий. Под мужчиной обрушилась тяжелая конструкция. Трагический случай произошел около полудня первого марта.

В результате нарушения техники безопасности на улице Адмирала Трибуца падение опалубки привело к летальному исходу для мигранта. На плохо закрепленном пространстве находился бетонщик-иностранец. В результате обрушения конструкции, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса “Жемчужный берег”. Известно, что рабочий являлся гражданином Узбекистана. Мигрант проживал в Северной столице по временно регистрации. В настоящее время обстоятельства дела изучают сотрудники Следственного комитета.

