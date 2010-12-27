Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Красносельском районе при строительстве паркинга погиб бетонщик
Сегодня, 9:44
0
lesjasap
569

В Красносельском районе при строительстве паркинга погиб бетонщик

0
 
 

На территории стройки мигрант погиб из-за разрушения конструкции.

В Красносельском районе на стройке погиб рабочий. Под мужчиной обрушилась тяжелая конструкция. Трагический случай произошел около полудня первого марта. 

В результате нарушения техники безопасности на улице Адмирала Трибуца падение опалубки привело к летальному исходу для мигранта. На плохо закрепленном пространстве находился бетонщик-иностранец. В результате обрушения конструкции, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса “Жемчужный берег”. Известно, что рабочий являлся гражданином Узбекистана. Мигрант проживал в Северной столице по временно регистрации. В настоящее время обстоятельства дела изучают сотрудники Следственного комитета. 
 

Все новости района
Теги: жемчужный берег , жилой комплекс , мигрант , паркинг , рабочий , строительство , стройка
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5