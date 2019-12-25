На строительство двух мостов и одного путевода направят почти миллиард рублей

На месте всех трех объектов уже ведутся работы.

Федеральная казна выделит в пользу Ленинградской области средства на проведение строительства двух мостов и путепровода. Общая сумма составит почти миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Большая часть средств будет потрачена на создание развязки рядом с путеводом во Всеволожске: строительство обойдется в 400 миллионов рублей. Еще 300 миллионов выделят на переправу через Волхов в Киришах. Наконец, на строительство моста через Свирь в Подпорожье уйдет 230 миллионов

Отметим, что оба моста уже начали возводить зимой этого года: их открытие запланировано через 6 лет. Путепровод строится еще с прошлой весны.

Ранее мы рассказали о том, что правительство Ленобласти выделит средства на жилье молодых врачей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области