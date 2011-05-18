Общая сумма штрафов составила 56 тысяч рублей.

На строительстве школы в Мордовии выявили 14 мигрантов, работавших без патентов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, полицейские обнаружили нарушения миграционного законодательства на стройплощадке школы № 9 в Саранске. Во время проверки объекта были задержаны 14 граждан Узбекистана. Они въехали в Россию с целью заработка, но не оформили необходимые патенты.

В отношении мигрантов составлены протоколы. Общая сумма штрафов составила 56 тысяч рублей. Юридическое лицо, привлекшее иностранцев к работе, будет привлечено к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного повреждения лесных насаждений.

Видео: МВД по Республике Мордовия