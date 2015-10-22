На стрелка из Ивантеевки подписалось более трех тысяч человек

К ученику, устроившему стрельбу в школе, добавились в друзья более трех тысяч подписчиков.

15-летний антигерой, который 5 сентября устроил стрельбу в собственной школе нехило словил хайп. За прошедшие сутки на подростка подписалось более трех тысяч пользователей социальной сети “Вконтакте”.

Еще вчера до печально известного инцидента на жителя Ивантеевки было подписано всего 55 человек. Теперь цифра достигла отметки в 3214 подписчиков. Отметим, что в друзья мальчик добавил только шестерых пользователей. До нападения на учителей и школьников, парень выкладывал посты про оружие и стрельбу.

Напомним, что по вчерашнему инциденту возбуждено два уголовных дела. Местный прокурор рассказал о том, что к ответственности кроме подростка также могут привлечь руководство школьного учреждения, учителей и психологов.