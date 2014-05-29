На стоянке у перекрёстка Маршала Блюхера и Кушелевской загорелся трактор

Аварийные службы выехали на место инцидента.

Утром в воскресенье, 15 августа петербуржец заснял на видео чёрный дым, который исходит от горящего трактора на стоянке у перекрёстка улиц Маршала Блюхера и Кушелевской.

Записью очевидец поделился в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". По словам свидетеля, спасатели уже выехали на место происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в тракторе "Terex" сгорели сгораемые части. Сообщение о возгорании поступило в 8:57 часов, а уже в 09:39 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. С возгоранием боролись две единицы техники и 9 человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщали о потушенной за две минуты "Газели" на Сердобольской улице.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб