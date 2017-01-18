Фотофакт: фантастические розы зацвели зимой на станции метро "Выборгская"

В метрополитене Петербурга появился удивительный зимний сад.

Пресс-служба петербургского метрополитена поделилась со СМИ необычными фотографиями. На станции метро "Выборгская" накануне распустились кустовые розы. Их цветами на фоне заснеженного города и серых стен подземки может полюбоваться любой пассажир. Канал Piter.TV публикует фотографии маленького чуда.

На фото попали не только розы. Оказывается, в оранжерее "Выборгской" цветут также амариллис и спатифиллум. Это редкие экзотические цветы, которые не встречаются на территории России в обычных условиях.

"Петербургский дневник" уточняет, что оранжерея появилась у метрополитена Петербурга еще в 1975 году. Сейчас ей заведует петербурженка Людмила Черкасова.

Фото: "Метрополитен. Повседневности", Telegram