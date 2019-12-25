На станции метро "Проспект Просвещения" летом начнется ремонт эскалатора

Работы должны завершиться 14 сентября.

С конца июня 2020 в Петербурге начнется ремонт эскалатора на станции метро "Проспект Просвещения". Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на временное складирование материалов и оборудования для капитального ремонта по адресу проспект Энгельса, 140, лит. А.

Сообщается, что ордер оформлен по заказу "Петербургского метрополитена".

Производство работ разрешено в период с 25 июня по 14 сентября.

На данный момент идет капитальный ремонт эскалатора в вестибюле станции метро "Технологический институт".

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