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На станции метро "Проспект Просвещения" летом начнется ремонт эскалатора
Сегодня, 10:36
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nadezhda_sib

На станции метро "Проспект Просвещения" летом начнется ремонт эскалатора

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Работы должны завершиться 14 сентября.

С конца июня 2020 в Петербурге начнется ремонт эскалатора на станции метро "Проспект Просвещения". Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на временное складирование материалов и оборудования для капитального ремонта по адресу проспект Энгельса, 140, лит. А.

Сообщается, что ордер оформлен по заказу "Петербургского метрополитена".

Производство работ разрешено в период с 25 июня по 14 сентября.

На данный момент идет капитальный ремонт эскалатора в вестибюле станции метро "Технологический институт". 

Фото: pixabay.com 

Теги: гати, метро, проспект просвещения, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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