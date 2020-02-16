На станции метро "Пионерская" неизвестный распылил перцовый баллончик

Очевидцы поделились видео в соцсетях. На записи видно, как из состава выходят пассажиры, прикрывая нос руками или шарфами. Неизвестный распылил перцовый баллончик.
В комментариях петербуржцы отмечают, что многие кашляли, чихали и терли глаза.
С какой целью неизвестный человек распылил газ в закрытом пространстве — неизвестно.
Ранее мы писали, что на Оборонной улице сгорели несколько автомобилей.
Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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А то, что там двое или трое парней с ножами из вагона в вагон перебегали это видимо никого не волнует...