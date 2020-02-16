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Сегодня, 22:00
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arteliseev
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На станции метро "Пионерская" неизвестный распылил перцовый баллончик

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Поезд не едет.

Очевидцы поделились видео в соцсетях. На записи видно, как из состава выходят пассажиры, прикрывая нос руками или шарфами. Неизвестный распылил перцовый баллончик. 

В комментариях петербуржцы отмечают, что многие кашляли, чихали и терли глаза. 

С какой целью неизвестный человек распылил газ в закрытом пространстве — неизвестно.

Ранее мы писали, что на Оборонной улице сгорели несколько автомобилей.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: метро, метро пионерская, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 22:25

А то, что там двое или трое парней с ножами из вагона в вагон перебегали это видимо никого не волнует...

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