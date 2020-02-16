На станции метро "Пионерская" неизвестный распылил перцовый баллончик

Поезд не едет.

Очевидцы поделились видео в соцсетях. На записи видно, как из состава выходят пассажиры, прикрывая нос руками или шарфами. Неизвестный распылил перцовый баллончик.

В комментариях петербуржцы отмечают, что многие кашляли, чихали и терли глаза.

С какой целью неизвестный человек распылил газ в закрытом пространстве — неизвестно.

Ранее мы писали, что на Оборонной улице сгорели несколько автомобилей.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".