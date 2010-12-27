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Эскалатор на "Невском проспекте" будут ремонтировать до 10 апреля
Сегодня, 12:12
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nastya960

Эскалатор на "Невском проспекте" будут ремонтировать до 10 апреля

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Выход на Михайловскую улицу будет закрыт по рабочим дням с 16:45 до 18:45 часов.

На станции метро "Невский проспект" продлили срок капитального ремонта эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен". 

Ремонтировать эскалатор (со стороны выхода на Михайловскую улицу) начали 14 января. Завершиться работы должны были в пятницу, 29 марта. Однако, сроки было решено продлить. Так ремонт продолжится до 10 апреля. До этого момента по рабочим дням с 16:45 до 18:45 часов вестибюль будет закрыт на выход. 

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ и планировать свой маршрут.

Ранее на Piter.TV: В час-пик на "Чкаловской" будут ремонтировать эскалатор.
Фото: Piter.TV

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Теги: метро, невский проспект, ремонт, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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