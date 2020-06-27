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fvbykov
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На станции метро "Гражданский проспект" в Петербурге человек упал на рельсы

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Движение на участке подземки было временно приостановлено.

Вечером в субботу, 27 июня, в редакцию Piter.tv поступило сообщение о том, что на станции метро "Гражданский проспект" в Петербурге человек упал на рельсы. Движение поездов до станции "Девяткино" на некоторое время было приостановлено.

Как можно заметить на присланном видео, на месте происшествия появились машины скорой помощи и МЧС. Мужчина сначала находился в крайне тяжелом состоянии, однако позже он скончался.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец дважды рассказал, что "заминировал" ТК. Он забыл представиться и перезвонил.

Видео: Piter.tv

Теги: гражданский проспект, метро, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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