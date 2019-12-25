На станции "Горный институт" работают только два эскалатора. Пассажиры выстроились в очереди на вход

Точные сроки завершения ремонта официально не объявлены.

Несколько дней подряд пассажиры сталкиваются с затруднением прохода на станции метро "Горный институт", информируют очевидцы в соцсетях 18 сентября. Причина сложившейся ситуации заключается в ремонтных работах эскалаторного оборудования.

Пассажиры подземки отмечают, что в последнее время функционируют лишь два из четырёх имеющихся эскалаторов, что провоцирует скопление пассажиров возле входа на станцию.

Пресс-служба метрополитена пояснила Piter.tv, что на станции проводятся работы в рамках соглашения. Принятие решений относительно изменения рабочего режима будет зависеть от интенсивности потока пассажиров. До настоящего времени ситуация остается стабильной, утверждают представители подземки.

Точные сроки завершения ремонта официально не объявлены.

Ранее мы сообщили о том, что станции "Путиловская" и "Юго-Западная" будут введены согласно графику.

Фото: ВКонтакте / ПЕТЕРБУРГ ПРОТИВ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК спб