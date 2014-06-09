На создание новых классов в школах Петербурга выделят миллиард рублей

Сегодня заканчивается срок подачи документов на гранды ля создания лабораторий и мастерских в учебных заведениях.

Школы Петербурга получат один миллиард рублей на создание новых классов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной. Сегодня заканчивается срок подачи документов на гранды ля создания лабораторий и мастерских в учебных заведениях.

Чтобы включать школу в преобразования в области науки и технологий, ей нужны сильные партнеры. В 2021 году в Петербурге запустили проект ПрофСтарт, финансирование которого составило полмиллиарда рублей. В рамках проекта в школах города появились предпрофессиональные лаборатории, а педагоги вместе с вузовскими партнерами начали формировать учебные программы.

Фото: Piter.tv

