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На создание новых классов в школах Петербурга выделят миллиард рублей
Сегодня, 22:13
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На создание новых классов в школах Петербурга выделят миллиард рублей

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Сегодня заканчивается срок подачи документов на гранды ля создания лабораторий и мастерских в учебных заведениях. 

Школы Петербурга получат один миллиард рублей на создание новых классов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной. Сегодня заканчивается срок подачи документов на гранды ля создания лабораторий и мастерских в учебных заведениях. 

Чтобы включать школу в преобразования в области науки и технологий, ей нужны сильные партнеры. В 2021 году в Петербурге запустили проект ПрофСтарт, финансирование которого составило полмиллиарда рублей. В рамках проекта в школах города появились предпрофессиональные лаборатории, а педагоги вместе с вузовскими партнерами начали формировать учебные программы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гранд, класс, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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