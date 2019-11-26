На создание единого поставщика телеконтента потратят дополнительные 50 млрд рублей

Сумма потребуется на замену оборудования, используемого абонентами интерактивного ТВ.

На создание единого поставщика телеконтента в интернете потратят дополнительные 50 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Эта сумма потребуется, чтобы заменить оборудование, используемого абонентами интерактивного ТВ. Оборудование придется поменять у 15 млн российских абонентов.

Предложения по изменению разработала Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) совместно с МТС, "Билайном", "Мегафоном", Институтом исследования интернета и тремя другими компаниями.

По мнению разработчиков, необходимо отказаться от обязательной установки плеера и сделать процесс добровольным для интернет-площадок. Тогда плеер единого оператора могут использовать небольшие сервисы и операторы. В свою очередь крупные компании будут получать сигнал непосредственно от канала, а после распространять его с помощью собственного софта.

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