На социальную сферу направят основные доходы Петербурга в 2023 году

Так, 1,2 триллион рублей направят на транспорт, образование, здравоохранение, социальную поддержку.

В следующем году основные расходы бюджета Петербурга направят в социальную сферу и на развитие инфраструктуры. Впервые бюджет сформировали из ежегодного объема доходов, которые превысили 1 трлн рублей. Об этом 4 октября рассказал губернатор Петербурга.

По словам Беглова, значительно увеличатся расходы на адресную инвестиционную программу. В следующем году она впервые превысит двести миллиардов рублей.

Так, 1,2 триллион рублей направят на транспорт, образование, здравоохранение, социальную поддержку. Также на развитие города выделено 296 миллиардов рублей.

Фото: piter.tv

