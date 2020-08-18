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На социальную сферу направят основные доходы Петербурга в 2023 году
Сегодня, 19:13
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На социальную сферу направят основные доходы Петербурга в 2023 году

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Так, 1,2 триллион рублей направят на транспорт, образование, здравоохранение, социальную поддержку.

В следующем году основные расходы бюджета Петербурга направят в социальную сферу и на развитие инфраструктуры. Впервые бюджет сформировали из ежегодного объема доходов, которые превысили 1 трлн рублей. Об этом 4 октября рассказал губернатор Петербурга. 

По словам Беглова, значительно увеличатся расходы на адресную инвестиционную программу. В следующем году она впервые превысит двести миллиардов рублей.

Так, 1,2 триллион рублей направят на транспорт, образование, здравоохранение, социальную поддержку. Также на развитие города выделено 296 миллиардов рублей.

Фото: piter.tv
 

Теги: бюджет, доход, социальная сфера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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