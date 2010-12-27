На второй линии метро Петербурга устанавливают Wi-Fi

На "синей" ветке петербургского метро появится Wi-Fi.

На второй линии петербургского метрополитена в ближайшее время появится сеть Wi-Fi — MT_FREE. Представители компании "МаксимаТелеком" сообщают, что необходимое оборудование установлено уже в 68 составах, а в тоннелях сделано около 100 базовых станций.

Напомним, что пассажиры "оранжевой", "зеленой" и "фиолетовой" ветки метрополитена уже пользуются бесплатным выходом в интеренет. Также известно, что на "красной" ветке ведутся работы по установлению Wi-Fi. Предположительно, испробовать сеть можно будет в декабре текущего года.

Фото: Официальная страница Instagram петербургского метрополитена