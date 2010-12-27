На школьника в Петербурге напала троица с ножом

Безработные горожане ранили восьмиклассника, чтобы отобрать у него телефон.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером у дома на Садовой улице неизвестные ударили ножом 16-летнего юношу. Он был госпитализирован с колото-резаными ранами в груди.

Позже выяснилось, что на молодого человека напали трое, его несколько раз ударили ножом. После этого он лишился телефона.

По подозрению в совершении этого преступления задержали троих безработных: двух мужчин (37 и 39 лет), а также женщину 32-х лет. Один из задержанных был неоднократно судим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.