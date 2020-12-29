На шести трассах Ленобласти ограничат движение на сутки

Всего дорожные работы затронут 6 участков.

В воскресенье, 3 января, на ряде участков трасс в 47-ом регионе будет ограничено движение в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, автомобилисты должны будут соблюдать временные ограничения скорости на участке с 12 по 179 километр трассы Р-21 "Кола", а также на участке с 593 по 674 километр магистрали М-10 "Россия".

Ограничения будут действовать и на участках с 50 по 65 километр трассы А-181 "Скандинавия", с 37 по 78 километр А-121 трассы "Сортавала" со 105 по 149 километр трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-114 трассы "Вологда – Тихвин".

Ранее мы рассказали о том, что петербургские автомобилисты приняли участие в акции по поддержке врачей.

Фото: Piter.TV